MMT ingezet voor medische hulp

Het Mobiel Medisch Team (MMT) is donderdagavond ingezet aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. De arts van het team kwam ter assistentie van de verpleegkundige van de ambulance.

Medische hulp

In een van de woningen had iemand dringend medische hulp nodig. Na een korte eerste behandeling ter plaatse is de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gereden met de patiënt voor verdere hulp. De arts van het MMT reed met de ambulance mee. De politie sloot de weg tijdelijk af richting Rotterdam. Het verkeer moest enige tijd omrijden via de Broersvest.