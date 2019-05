Man loopt na eenzijdig ongeval van Borssele naar Axel

Een 34-jarige man uit Wachtebeke (B) is zaterdagmorgen aangehouden op de Langeweg in Axel. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs en het achterlaten van zijn voertuig na een eenzijdig verkeersongeval in Borssele.

Na een melding over een wandelaar langs de autoweg gaat een eenheid poolshoogte nemen. Daar wordt de verdachte omstreeks 08.30 uur lopend aangetroffen door de agenten. De man vertelt dat hij al lange tijd lopend onderweg is naar zijn woonplaats Wachtebeke in België, nadat hij eerder een eenzijdig ongeval heeft gehad met zijn auto. Waar hij deze heeft achtergelaten kan hij niet vertellen. Zijn richtinggevoel heeft hem kennelijk in de steek gelaten: hij loopt namelijk richting Hulst in plaats van richting zijn woonplaats.

Eerder aangehouden

Intussen wordt duidelijk waar de man zijn voertuig heeft achtergelaten. Op de kaaiweg in Borssele is een verlaten beschadigde auto gevonden met een belgische kentekenplaat. Vervolgens is hij aangehouden voor het verlaten van zijn voertuig na een ongeval. Uit verder onderzoek blijkt dat de verdachte vrijdagavond omstreeks 22.30 uur is staandegehouden op het Tolplein van de Westerscheldetunnel bij ’s-Heerenhoek, nadat door een getuige is gesignaleerd dat hij flink slingerend door de tunnel heeft gereden. Er blijkt geen alcohol in het spel, maar een speekseltest wijst wel uit dat hij onder invloed is van cannabis. Op het bureau in Goes heeft de man bloed afgegeven voor nader onderzoek. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt, waarna hij met een rijverbod van 24 uur het bureau weer kan verlaten.

Warrige indruk

Hoe de verdachte vanaf Borssele in Axel terecht is gekomen is onbekend. Omdat hij nogal warrig overkomt, heeft een GGD-arts hem onderzocht en is hij vervolgens voor verhoor ingesloten in een politiecel op het bureau in Terneuzen. Tijdens zijn fouillering is 4,9 gram hennep gevonden en in beslag genomen. De man zit nog vast en zal lopende de dag verhoord worden.