Geweld tegen agent na crash

Op 5 mei 2019 rond 06.00 ’s uur morgens maakt een personenauto op de Randweg Oost in Blaricum een behoorlijke crash en komt ondersteboven tot stilstand. Een politieman, nog onderweg naar zijn werk, ziet de crash en stopt direct om te zien of hij hulp kan verlenen. Nadat hij één van de inzittenden te hulp schiet, slaat deze onverwacht op de collega in, en er ontstaat een worsteling. De politieman loopt daarbij behoorlijke kneuzingen op.