Vrouw loopt hoofdwond op na val met rollator

Een oudere vrouw is zaterdagochtend gevallen met haar rollator nabij winkelcentrum Oosterhof in Boxtel.

Hoofdwond

Omstanders schoten te hulp maar de vrouw is uiteindelijk met onder andere een hoofdwond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Waardoor de vrouw ten val kwam is niet bekend.