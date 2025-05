Negen vrouwen in gedwongen prostitutie: tot 11 jaar cel geëist tegen leden van mensenhandel organisatie

‘Zelden krijgen we zo’n goed inzicht in het reilen en zeilen van een organisatie die zich zo rücksichtsloos bezig houdt met de uitbuiting van anderen.’ Zo begint de officier van justitie vandaag haar requisitoir. ‘Kenmerkend voor mensenhandel is de dwang- dan wel uitbuitingssituatie waarin het slachtoffer zich (in de prostitutie) bevindt. Deze situatie kan uiteenlopen van een afhankelijke positie met subtiele dwang tot volstrekte controle gepaard gaand met dreiging met of uitoefening van geweld. In dit onderzoek zien we al deze variaties voorbij komen.’

Rolverdeling

De omvangrijke zaak komt aan het licht als de politie al in 2021 een destijds 38-jarige man opspoort die zich schuldig zou maken aan mensenhandel en geld witwassen. Al snel levert het onderzoek meer verdenkingen op. Het beeld ontstaat dat meerdere verdachten samenwerken binnen een criminele organisatie. Zo is er sprake van een bepaalde rolverdeling: er zijn verdachten die als chauffeurs optreden, huizen regelen en afspraken maken. Ook worden er vrouwen benaderd via onder andere internet, die vervolgens gedwongen worden om in de prostitutie te werken. Met name de hoofdverdachte zou hier over een periode van meer dan een jaar veel geld aan hebben verdiend en een riant leven leiden. Uit het onderzoek is af te leiden dat ongeveer € 60.000 werd verdiend door de seksuele uitbuiting en oplichting. Ook werd een Fiat en Audi gekocht.

Kwetsbare vrouwen

Het onderzoek leidt naar negen kwetsbare, jonge slachtoffers. Een groot deel van deze vrouwen was al gekend met hulpverlening. Sommige van hen spreken geen Nederlands, anderen kampen met verslavingen en schulden. Zij hebben zonder uitzondering een bewogen jeugd gehad en stabiliteit was in hun leven ver te zoeken. Daarmee zijn zij het ideale slachtoffer voor mensen die misbruik van hen willen maken. De inmiddels 41-jarige hoofdverdachte oefende veel controle uit op de vrouwen. Hij wierf ze, bepaalde de omstandigheden en wist de vrouwen zelfs zover te krijgen dat ze een tattoo plaatsten van zijn naam of het symbool zijn ‘escortbureau’. De vrouwen werden door hem en andere leden van de organisatie niet alleen seksueel uitgebuit, maar zouden ook bedreigd, mishandeld en verkracht zijn.

Strafmaat

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat mensenhandel, de uitbuiting van anderen, één van de ernstigere delicten uit ons wetboek van strafrecht is. Het OM verwijt de verdachten dat zij op categorische wijze over de rug van deze vrouwen grof geld hebben verdiend. De officier van justitie: ‘Als we de aantallen slachtoffers zien dan kan van bedrijfsmatig handelen worden gesproken. De gevolgen voor de slachtoffers zijn enorm. In de strafmaat houd ik rekening met de stelselmatigheid, de mate van georganiseerdheid, de kwetsbare positie van slachtoffers, de werkomstandigheden, lange periode, het geld dat de vrouwen moesten afstaan en ten slotte de houding van enkele verdachten. Zij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de feiten en lijken het kwalijke van hun handelen nog altijd niet in te zien.

In deze zaak eist het OM celstraffen variërend van 24 maanden tot 11 jaar. Tegen één van de verdachten is ook tbs met dwangverpleging geëist. De rechter doet op 11 juli uitspraak.