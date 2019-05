98-jarige man overvallen en vastgebonden op bed

Het was zaterdagochtend 10.00 uur. Er waren werklui bezig met het dak. Dat was de reden dat de 98-jarige bewoner uiteindelijk toch opendeed. De overvallers belden een paar keer aan en gingen over op kloppen. Misschien had het iets te maken met het dak, was de gedachte van het slachtoffer, en deed daarom toch open. Hij was er altijd zo strikt op om vreemden buiten de deur te houden. De mannen drongen meteen binnen en bonden de bewoner vast, terwijl ze hem bedreigden met een vuurwapen. Ze doorzochten het huis en gingen er met sieraden van door. De man bleef aangedaan achter. Gelukkig wist hij zich zelf los te krijgen en belde de politie. Behoorlijk geschrokken, maar gelukkig ongedeerd, kon hij zijn verhaal doen bij de agenten.

Rechercheur aan het woord:

´Hoe halen ze het in hun hoofd! We gaan meteen aan de slag met sporen veilig stellen en bekijken de camerabeelden, vertelt de rechercheur, die vanmorgen het onderzoek deed. We zetten alles op alles om de daders van deze laffe daad van straat te halen. En hopen echt dat getuigen zich melden en er mensen zijn die camerabeelden hebben, dat zou ons enorm helpen´

Signalement daders

De twee droegen donkere kleding en hadden hun gezicht bedekt. Beiden hadden een muts op en zijn tussen de 24 en 30 jaar. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden. Alle informatie is welkom.