Ajax O19 - Feyenoord O19 definitief gestaakt na escalatie op tribune

De kampioenswedstrijd Ajax O19 - Feyenoord O19 op sportpark De Toekomst in Amsterdam is zaterdagmiddag na 33 minuten spelen gestaakt.

Dat besluit werd genomen nadat de wedstrijd werd stilgelegd vanwege een escalatie op één van de tribunes, toen meegereisde familieleden van Feyenoord-spelers werden belaagd. De stand was op dat moment nog 0-0. DIt schrijft Feyenoord op de website.

De spelers en stafleden van beide ploegen zijn bij het tijdelijke stilleggen allemaal naar binnen gegaan. Binnen werd door Feyenoord vastgesteld dat de veiligheid van spelers, familieleden van spelers en andere genodigden van Feyenoord niet gewaarborgd kon worden. Daarop werd besloten om de wedstrijd definitief te staken. Alle aanwezige betrokkenen van Feyenoord hebben uiteindelijk veilig en ongedeerd het sportpark kunnen verlaten.



Verdere informatie over of, wanneer en waar de wedstrijd verder uit- of overgespeeld zal worden, volgt later.