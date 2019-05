Man vast die drugs in printers en friteuse verstuurde

Het speciale postpakketten team van de politie heeft dinsdagmorgen een man aan gehouden die sinds begin dit jaar kilo’s drugs in elektrische apparaten verstuurde. De 22-jarige man werd aangehouden in zijn woning in Bodegraven. Daar werden ook drugs en verpakkingsmaterialen gevonden.

Het postpakkettenteam was, onder leiding van een officier van justitie van het landelijk Parket, op zoek naar de man nadat in januari een pakket met een printer gevuld met enkele kilo’s MDMA werd gevonden in een postsorteercentrum. Het pakket was aangeboden in Alphen aan den Rijn. Daarna werden nog pakketten onderschept die werden aangeboden in Bodegraven, Leiden, Reeuwijk en Gouda. Onderzoek naar onder andere camerabeelden leidde uiteindelijk tot de identiteit van de verdachte.

Printer

De man die de postpakketten inleverde deed dat meestal in dozen van elektronicabedrijven. In de doos zat dan ook daadwerkelijk een printer, of een friteuse of air fryer, maar die bleek vervolgens gevuld met sealbags met honderden grammen tot enkele kilo’s drugs. Dat varieerde van pillen, tot cocaïne en ketamine. Als retouradres was meestal een bedrijf in elektrische apparaten of een printshop opgegeven. Deze adressen waren vals. In één pakket was de aftershave van een bekend cosmeticamerk vervangen door amfetamine.