Marinevrouw en winnares Heel Holland Bakt presenteert boek bij Defensie

“Ik ben de marine onwijs dankbaar. Ik kreeg gelijk toestemming toen ik hoorde dat ik tot het programma was toegelaten. Terwijl in principe het operationeel belang altijd voor gaat. Maar het heeft goed uitgepakt. Of goed uitgebakt inderdaad”, vertelt Yilmaz lachend.

Het 1e exemplaar was voor minister Ank Bijleveld-Schouten. De bewindsvrouw vertelde dat ze het bakprogramma altijd al volgde, maar nu met extra veel plezier had gekeken. “Ik ben trots op de manier waarop je Defensie hebt neergezet. Je liet zien dat er heel veel creativiteit in onze mensen zit. En jouw planmatige aanpak, schoon en netjes, hoort natuurlijk ook bij ons bedrijf. ” Bijleveld zei het aankomende Hemelvaartsweekend aan te grijpen om 1 van de recepten uit te proberen.

Op zee bedacht

Het winnaarsboek met haar lekkerste (tv-)recepten vormt een afspiegeling van Anna zelf: half Nederlands, half Turks. Maar ook haar marine-achtergrond komt nadrukkelijk in het boek aan bod. Over het recept waarmee ze de audities doorkwam, schrijft ze bijvoorbeeld: “Dat had ik de week daarvoor op zee in mijn slaap bedacht. Dat gebeurt wel vaker bij me, dus ik kon het zó opschrijven in het boekje naast m’n bed.”

Ze zat in die periode aan boord van het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen. Yilmaz: “Ik gaf leiding aan de groep mensen die kookte voor de onderofficieren. Ik bakte geen taarten, maar nam wel vaak iets lekkers mee van huis. Denk aan simpele havermoutkoeken. Lang houdbaar en dus handig voor aan boord. Niet dat je na een week denkt: ‘Wat ruik ik hier?’”