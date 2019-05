Celstraf van 17 jaar geëist na doodschieten man in auto in Enschede

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 17 jaar geëist tegen een 40-jarige man uit Enschede. Hij wordt ervan verdacht dat hij een 25-jarige man uit Enschede met een vuurwapen om het leven heeft gebracht. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd eind januari vorig jaar ontdekt in een auto op de kruising in de Enschedese wijk Hogeland.

Het slachtoffer is in de nacht van 25 op 26 januari in een auto doodgeschoten: er zijn meerdere schoten op hem gelost. Volgens de officier van justitie heeft de 40-jarige man het slachtoffer opzettelijk en met voorbedachte rade van het leven beroofd. Zij acht moord wettig en overtuigend bewezen.

De verdachte heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. “Hij heeft geen openheid van zaken gegeven, de nabestaanden van het slachtoffer weten tot op de dag van vandaag niet wat de reden is voor de moord”, aldus de officier op zitting. Volgens haar is drugs, wraak of een combinatie van beide het motief voor de moord.

De man werd ten tijde van de moord in de auto vergezeld door een 40-jarige vrouw, die als medeverdachte vandaag ook voor de rechter moest verschijnen. De schoten zijn volgens de officier gelost door de 40-jarige man. “Hij is daarmee degene die verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer.” Na onderzoek is volgens het OM juridisch onvoldoende vast komen te staan dat er sprake is van medeplegen door de vrouw. De officier eist voor haar daarom vrijspraak.

“De nabestaanden van het slachtoffer worstelen nog dagelijks met het verlies van hun zoon en grote broer. Zijn dood heeft binnen de familie een grote leegte veroorzaakt, een leegte die niet meer opgevuld kan worden”, stelt de officier. “De ontkenning en het stilzwijgen van verdachte maken dit alleen maar pijnlijker.”