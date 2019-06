Leeftijd vader bij geboorte kind stijgt

In 2018 zijn er ruim 168,5 duizend baby’s geboren. Vaders waren gemiddeld 34,2 jaar oud bij de geboorte van een kind. Dat is ruim twee maanden ouder dan vijf jaar eerder, toen mannen gemiddeld 34 waren. Sinds 1996 is deze leeftijd met meer dan een jaar gestegen.

Ook bij de geboorte van hun eerste kind (ruim 75,5 duizend baby’s in 2018) zijn mannen ouder. Kersverse vaders waren gemiddeld 32,7 jaar. Dat is drie maanden ouder dan vijf jaar eerder. Ook moeders kregen hun eerste kind gemiddeld later dan in 2013, de gemiddelde leeftijd steeg van 29,4 naar 29,9 jaar.

Mannen onder de vijfendertig minder vaak vader

Vooral mannen onder de vijfendertig werden minder vaak vader. Hadden in 2013 nog 98,1 duizend pasgeborenen een vader jonger dan vijfendertig, in 2018 waren dat er bijna 3 duizend minder. Het aantal eerstgeborenen met een vader tot vijfendertig daalde eveneens met bijna 3 duizend.

De meeste vaders zijn tussen de dertig en vijfendertig bij de geboorte van een kind. In 2013 werden bijna 120 van de duizend mannen in deze leeftijd vader. Vijf jaar later is dat gedaald naar ruim 115. Ook vrouwen onder de dertig beginnen steeds minder vaak aan kinderen

Mannen boven de vijfendertig werden naar verhouding juist wat vaker vader. Een klein deel van de vaders is boven de vijftig als het kind geboren wordt. Vorig jaar hadden 2 628 baby’s een vader van vijftig jaar of ouder. 765 baby’s hadden een vader van boven de vijfenvijftig.