Vrouw (22) krijgt 22 jaar celstraf voor moord op vader

Een 22-jarige vrouw heeft zich in 2023 schuldig gemaakt aan de moord op haar vader in Wouwse Plantage. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hiervoor donderdag een gevangenisstraf opgelegd van 22 jaar.

Moord

De verdachte zei geen goede band te hebben met haar vader en bedacht met haar vriend een plan om van hem af te komen. Via Snapchat stuurde de verdachte naar haar vriend onder meer dat er maar één optie was, dat ‘het’ opgelost moest worden en dat ze het anders zelf zou doen. Haar vriend begreep wat ze daarmee bedoelde en deed vervolgens suggesties om haar vader te doden.

Valse naam gebruikt

Onder een valse naam maakte hij een afspraak met haar vader om een wasmachinemotor (oud ijzer) aan hem te verkopen. Iets waarvan de verdachte wist dat haar vader daar wel interesse in zou hebben. Samen met haar vader reed ze naar de afgesproken plek: een donkere en afgelegen boerderij in Wouwse Plantage. Uit de telefoongegevens van de dochter bleek dat zij tijdens deze autorit verschillende afbeeldingen opgezocht heeft met als thema’s vader, overlijden en verlies.

Gruwelijk slag- en steekgeweld

Toen zij met haar vader op de afgesproken plek aankwam is hij met gruwelijk slag- en steekgeweld om het leven gebracht. De verdachte heeft ruim de tijd gehad om zich te bedenken over het plan om haar vader om het leven te brengen, maar heeft dat niet gedaan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van voorbedachte raad.

Medeplegen

Er kan niet met voldoende zekerheid vastgesteld worden wie van de twee het geweld heeft toegebracht, of dat zij dit allebei hebben gedaan. Wel is er volgens de rechtbank sprake van een samenwerking en hebben ze allebei bijgedragen aan de dood. Daarom vindt de rechtbank dat er sprake is van medeplegen. Het stel besprak de moord via Snapchat en ze troffen allebei voorbereidingen. De vriend zorgde voor het mes en de wasmachinemotor en maakte een afspraak met de vader. De dochter zorgde ervoor dat ze mee kon naar die afspraak en hield haar vriend die dag op de hoogte.

'Zich voorgedaan als getuige en onschuldig slachtoffer'

De rechtbank heeft de verdachte een gevangenisstraf opgelegd van 22 jaar. Bij de hoogte van de straf heeft de rechtbank ook meegewogen dat de verdachte zich na de moord tegenover de politie en haar familie heeft voorgedaan als getuige en onschuldig slachtoffer. Zo heeft zij een paar uur na de gruwelijke moord een Facebookbericht geplaatst met lieve woorden over haar vader en heeft zij op de begrafenis een toespraak gehouden. Ook moet zij de nabestaanden schadevergoedingen van ruim 100.000 euro betalen. De medeverdachte is eerder veroordeeld tot 20 jaar celstraf.