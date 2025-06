Overleden vrouw (42) aangetroffen na brand op boot in Tilburg

Na een brand op een woonboot aan de Goirkekanaaldijk is dinsdagnacht 17 juni 2025 een overleden vrouw aangetroffen. 'We doen onderzoek naar de toedracht en vragen hiervoor om hulp van getuigen.

Brandmelding

Rond 03.30 uur ontvangt de politie een melding van een brand bij een boot. Ter plaatse is de brandweer druk bezig om de brand te blussen en proberen zij om de vrouw eruit te halen. 'Dit is helaas niet meer gelukt. De 42-jarige vrouw uit Tilburg is overleden. Op de boot was nog iemand aanwezig, de man heeft zichzelf in veiligheid weten te brengen', aldus de politie.

Getuigen gezocht

De politie doet uiteraard uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de brand en komt daarom ook graag in contact met mensen die iets gezien hebben voor of tijdens de brand. Of mensen die mogelijk eerder op de dag een verdachte situatie hebben gezien. De kleinste details kunnen van belang zijn voor het onderzoek. U kunt contact opnemen via 0900-8844, of anoniem via M op 0800-7000.