CBS: Gemiddelde WOZ-waarde woningen 5 procent hoger

In 2025 bedraagt de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 398 duizend euro. 'Dat is 5,0 procent meer dan een jaar eerder', zo meldt het CBS donderdag.

Grootste stijging en daling

De WOZ-waarde steeg het meest in Leidschendam-Voorburg en daalde het meest in Wierden en Eersel. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De WOZ-waarde voor 2025 is de door de gemeenten vastgestelde marktwaarde van alle huur- en koopwoningen per 1 januari 2024. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

Laatste daling WOZ-waarde tien jaar geleden

De stijging van de gemiddelde WOZ-waarde is groter dan vorig jaar, maar aanzienlijk kleiner dan in de vijf jaar daarvoor. De laatste daling van de gemiddelde WOZ-waarde is tien jaar geleden.