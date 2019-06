Minder zelfdodingen in 2018

Het aantal mannen dat een einde aan hun leven maakt, is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. Onder mannen waren er echter 10 procent minder zelfdodingen dan een jaar eerder, onder vrouwen nam het aantal iets toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2018 maakten 1 829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen.

Met 10,6 zelfdodingen per 100 duizend inwoners is het zelfdodingscijfer in 2018 terug op het niveau van 2012. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst (14,5 per 100 duizend mensen) en in 2007 het laagst, namelijk 8,4 per 100 duizend inwoners.

Afname zelfdodingen bij jongeren en mannen van 40 tot 60 jaar

Onder jongeren tot 20 jaar nam het aantal zelfdodingen af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Daarmee is het aantal zelfdodingen onder jongeren na een stijging in 2017 terug op het niveau van 2016 en de jaren daarvoor. Onder 20- tot 40-jarigen steeg het aantal zelfdodingen van 400 in 2017 tot 464 in 2018.

In 2018 was het aantal zelfdodingen van mensen tussen 40 en 60 jaar 12 procent lager dan in 2017. In deze leeftijdsgroep nam alleen het aantal zelfdodingen onder mannen af, met 20 procent van 581 in 2017 naar 469 in 2018.