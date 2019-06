Eis van 18 jaar cel en tbs voor verkrachten en doden vrouw in Buren

Verkrachten en doden

'Hij wordt verdacht van het doden en verkrachten van een 21-jarige vrouw in Buren', aldus het OM. Ook wordt hij ervan verdacht aansluitend brand gesticht te hebben in haar appartement. Dit alles gebeurde in de nieuwjaarsnacht van 2018. 'Met zijn handelen heeft verdachte onbeschrijfelijk veel leed en verdriet toegebracht', aldus de officier van justitie.

Aan bed vastgebonden

Volgens de officier brengt de verdachte in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 een bezoek aan het slachtoffer in het appartementencomplex waar ze woont, omdat hij graag seks met haar wil. Het slachtoffer weigert dat, waarop de verdachte de vrouw op haar hoofd slaat, vermoedelijk uit boosheid en frustratie. De verdachte bindt haar vervolgens vast aan een bed, waarna hij haar verkracht. Volgens een deskundige overlijdt het slachtoffer kort daarop aan het letsel dat ze door het slaan heeft opgelopen.

Brand gesticht

De verdachte sticht vervolgens brand in haar appartement om zijn sporen te wissen. 'Bij het stichten van de brand heeft verdachte andere slachtoffers op de koop toe genomen; de brand had kunnen leiden tot de dood van meerdere bewoners in het appartementencomplex', zegt de officier daarover.

Bewijs

Het OM acht doodslag wettig en overtuigend bewezen. Volgens de officier van justitie is er geen bewijs dat dat is gebeurd anders dan in een opwelling: voor voorbedachte raad, en dus moord, is geen bewijs. Verkrachting en brandstichting kan ook wettig en overtuigend bewezen worden, aldus de officier.

TBS

Bij deze ernstige en gewelddadige feiten past volgens het OM in elk geval een langdurige gevangenisstraf van 18 jaar. Daarnaast is het OM van mening dat er tbs met dwangverpleging moet worden opgelegd om de maatschappij tegen verdachte te beschermen. De officier: 'Er is sprake van een verhoogd risico op gewelddadig gedrag als verdachte onbehandeld in de maatschappij terugkeert.' Volgens deskundigen kampt de man met een persoonlijkheidsstoornis en een verstandelijke beperking.

Gruwelijkheid

De gruwelijkheid van de aan verdachte toegeschreven gedragingen hebben volgens de officier voor een grote schok in de maatschappij gezorgd. 'Ook de jonge leeftijd van het slachtoffer, die haar leven nog grotendeels voor zich had, heeft daar aan bijgedragen. Daar waar oud en nieuw een feestdag pleegt te zijn, zal de jaarwisseling voor nabestaanden steeds opnieuw een confrontatie blijven met de rauwe werkelijkheid dat het slachtoffer door verdachte van hen is weggenomen.'