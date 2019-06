Man heeft 4.000,- cash in portiervak

De politie heeft dinsdag, tijdens een gezamenlijke actie met de Belastingdienst tegen ondermijnende criminaliteit in de Spaanse Polder in Rotterdam, 20.000,- euro in beslag genomen. Dit meldt de politie woensdag.

Opbergvak autoportier

'Waar de meeste mensen een zonnebril, een ruitenkrabber of parkeerschijf in het opbergvak van hun autoportier hebben liggen, lag daar dinsdag bij een 34-jarige man 4.000,- euro aan contacten', aldus de politie. Toen agenten vroegen hoe hij aan dat geld kwam, had hij daar geen verklaring voor. De man is aangehouden voor witwassen en zijn auto is in beslag genomen.

Bekeuringen

Agenten controleerden de bestuurder van de auto tijdens een gezamenlijke actie met de Belastingdienst tegen ondermijnende criminaliteit in de Spaanse Polder. Tijdens de acties schreven ze ook verschillende bekeuringen uit; voor niet handsfree bellen, voor het niet dragen van een autogordel, voor rijden door rood en voor rijden met een verlopen APK.

Belastingdienst

De Belastingdienst inde 14.633,- euro aan openstaande boetes en nam twee auto’s in beslag. Een bestuurder reed in een zeer prijzige auto. Dat hij een uitkering ontving, konden de medewerkers van de Belastingdienst niet rijmen, dus werd deze per direct stop gezet. In totaal werden 42 voertuigen gecontroleerd.

Spaanse polder

De Spaanse Polder is een bedrijventerrein met uitstekende verbindingen naar diverse richtingen. In het verleden hebben er zich enige bedrijven gevestigd die het met allerlei regels minder nauw nemen, dan wel ondermijnende activiteiten ontplooien. Meerdere bedrijven, zoals bijvoorbeeld garages, zijn al gesloten, zowel door justitiële autoriteiten als gemeentelijke.

Gezamenlijke aanpak

Sinds enige jaren werken politie, openbaar ministerie, de belastingdienst, de Douane, de gemeente en het bedrijfsleven samen om de illegale en criminele activiteiten aan te pakken. Zo zijn diverse malafide bedrijven gesloten, crimineel vermogen in beslag genomen, boetes opgelegd en wordt het bedrijventerrein aantrekkelijk gemaakt maken voor nieuwe bedrijvigheid.