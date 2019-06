Rotterdamse Hogeschool ontruimd na brand op het dak

Blusboot

Er kwamen korte tijd flinke zwarte rookwolken vanaf het dak. Door de inzet van een blusboot kon erger worden voorkomen. De school werd ontruimd; de rest van de middag is er geen les meer. De brandweer heeft sloopwerkzaamheden verricht op het dak, waarna het sein brandmeester kon worden gegeven. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.