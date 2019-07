Ladingdieven op heterdaad betrapt

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen net voor 03.00 uur op de parkeerplaats hoe een aantal mannen vanaf een vrachtwagen met dozen naar twee witte bestelbussen liepen. Plotseling reed de betreffende vrachtwagen al toeterend weg. De chauffeur had de diefstal kennelijk gemerkt en ging er vandoor. De mannen stapten vervolgens in de witte busjes en reden met gedoofde verlichting ook naar de snelweg. De agenten gingen direct in de achtervolging en vroegen ondersteuning van andere politiecollega’s.

Bosjes

De achterste bestelbus met een Frans kenteken, werd even later aan de kant gezet en de twee inzittenden werden aangehouden. De bus was leeg. De andere bus, met een Bulgaars kenteken, staakte zelf de vlucht en stopte op de vluchtstrook. De twee inzittenden verdwenen in de bosjes. In de bus werd de vermoedelijke buit van de diefstal aangetroffen: 84 paar sportschoenen van een bekend merk. Beide bussen en de buit zijn in beslag genomen.

Helikopter

Naar de twee inzittenden is gezocht met onder andere de ondersteuning van de politiehelikopter en een speurhond. De mannen zijn echter niet meer aangetroffen. Achteraf bleek dat in de zeilen van acht vrachtwagens op die parkeerplaats openingen van 15 tot 20 cm waren gesneden om te kijken welke lading de vrachtwagens vervoerden.

De Landelijke Eenheid stelt een nader onderzoek in naar de diefstal. De politie controleert met het oog op criminele activiteiten als ladingdiefstal, ook ’s nachts regelmatig de parkeerplaatsen langs de snelwegen.