Slachtoffer (29) steekpartij Warmoestraat overleden

Op vrijdagmiddag 6 juli vond op de Warmoesstraat in het centrum van Amsterdam een steekincident plaats. Hierbij raakte één slachtoffer zwaargewond. Dit slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ter plaatse kon direct een verdachte worden aangehouden.