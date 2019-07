Kat gered bij brand in woonkamer

Woensdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Tornefors. Twee ambulances kwamen ter plaatse voor een vrouw die rook had ingeademd en aanwezige kinderen. De vrouw en de kinderen hoefden niet mee met ambulance.

Kat gered

De brandweer heeft nog een kat uit de woning kunnen redden, hiervoor is een dierenambulance gekomen. Nadat de brandweer de ramen hadden geforceerd kwam er aardig wat zwarte rook uit de woning. De hulpdiensten hebben de woning geventileerd. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend.