Diefstal uit geldwagen leek kinderspel

Bank

Die donderdagmiddag, 19 april 2018, komt de geldwagen geld brengen bij een bank aan de Stokdijkkade in Naaldwijk. Bij zo'n overdracht parkeert de geldwagen tegen de gevel. Dan gaan een luik in de geldwagen en een luik in de gevel open en kan een medewerker van de geldwagen sealbags met munten of biljetten doorgeven aan zijn collega, die ze in de kluis van de bank aanneemt. 'Ik wachtte op de volgende overdracht,' vertelt die collega, 'maar er kwam niks meer.'

Kinderlijk eenvoudig

Op camerabeelden is te zien hoe iemand zich tussen de muur en de geldwagen wurmt en het daarna met drie geldzakken op een lopen zet. Die had hij via het luik uit de geldwagen gegrist. Hij stapt bij iemand in de auto en dan zijn ze ervandoor. Het leek kinderlijk eenvoudig.

Kenteken

Een oplettende getuige weet het kenteken van de auto nog. En laat dat nu net een kenteken zijn dat de dag ervoor is opgeschreven door een agent in Steenwijk. De mannen in de auto hielden zich toen verdacht op bij een bank en de agent besloot daarom ze aan te spreken en gegevens op te schrijven.

Aanhouding

Binnen drie kwartier na de diefstal in Naaldwijk worden twee verdachten aangehouden bij een van hen thuis in Schiedam. De auto is nergens meer te vinden en ook het geld is spoorloos. Maar de twee verdachten lijken sprekend op de mannen die door de bewakingscamera's zijn vastgelegd.

Hulp gekregen?

Opvallend is dat beide mannen op dat moment nog voor de rechter moesten komen voor een zaak in Rijsbergen op 27 oktober 2017. Daar was op precies dezelfde manier geld weggenomen. Dat ging om 90.000 euro, in Naaldwijk werd 150.000 euro buitgemaakt.

Voor de zaak in Rijsbergen staat vast dat iemand ze heeft geholpen. Een medewerker van de geldwagen moet nog voor de rechter in Zeeland-West-Brabant komen. In Naaldwijk is niet vast komen te staan of er hulp is geweest. Zeker is wel dat de geldwagen die dag niet het protocol volgde en te ver van de gevel stond, waardoor de verdachte er net tussen kon kruipen.

Strafeis

Vandaag stonden de verdachten voor beide zaken terecht. 'Als we kijken naar de richtlijnen, kunnen we dit zien als diefstal van lading,' zei de officier van justitie, 'maar we hebben het natuurlijk niet over een paar zakken aardappelen.' Ze noemde het zeer kwalijk dat zulke grote geldbedragen zijn weggenomen en dat ze die zo snel hebben laten verdwijnen.

Buit terugbetalen

'Nu de verdachten blijven zwijgen, heb ik geen reden om aan te nemen dat ze de buit met iemand hebben gedeeld,' zei de officier van justitie. Ze zouden de 90.000 euro en 150.000 euro dan ook moeten terugbetalen. Ook vroeg ze gevangenisstraffen op te leggen: 24 maanden voor de 25-jarige Vlaardinger en 20 maanden voor de 24-jarige Schiedammer. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.