Vechtpartij Rijnweek

De politie zoekt getuigen van een vechtpartij die van vrijdag op zaterdagnacht 13 juli 2019 rond 01.00 uur ’s nachts plaats vond in de VIP-tent op de Rijnweek. Doordat niet precies duidelijk is wat er gebeurd is, is de hulp van mensen die iets gezien of gefilmd hebben zeer welkom.