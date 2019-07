Sleutels uit politiemotor gestolen

Een motoragent stond in de nacht van zaterdag op zondag vreemd te kijken toen op Strand Nulde de sleutels uit zijn dienstmotor waren gestolen.

De agent was met een burger in gesprek bij het evenement Beachpull. Omdat moment heeft iemand de sleutels uit de motorfiets gehaald en is hiermee weggegaan.

Volgens de politie een zeer domme actie van de persoon omdat de motoragent op dat moment niet naar een spoedmelding kon, waar hij geografisch het dichtste bij was. Hierdoor moest een eenheid die verder weg was de melding afhandelen.

De politie verzoekt degene die de sleutels gestolen heeft deze op bureau Harderwijk af te geven, zodat de motor weer ingezet kan worden voor noodmeldingen.