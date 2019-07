Bijna twee miljoen cash in beslag genomen

Maandagochtend vonden agenten bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam in totaal bijna twee miljoen euro aan contant geld. 'Ook hielden zij twee verdachten aan, een 41-jarige man uit Den Haag en een 59-jarige vrouw uit Leidschendam', zo meldt de politie woensdag.

Witwassen

Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Beide verdachten worden donderdag 18 juli voorgeleid voor de rechter-commissaris. Zij zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Grootschalig onderzoek

De invallen in deze vijf woningen komen voort uit het grootschalige rechercheonderzoek van de politie-eenheid Den Haag onder de naam Abeka. In het Abeka-onderzoek doorzochten honderden agenten vanuit het hele land dinsdag 5 maart al meer dan dertig woningen, vooral in de Haagse wijk Ypenburg. Bij deze doorzoekingen vonden agenten een grote hoeveelheid contant geld, in één woning lag ruim zes miljoen euro.

Vuurwapens

Daarnaast vonden politiemensen onder meer vuurwapens, verdovende middelen, luxe goederen en dure voertuigen. Deze werden in beslag genomen. Meer hierover is te lezen in een eerder bericht. Het rechercheonderzoek gaat ook na deze vondst onverminderd voort.