Banken voorzichtig in het financieren van MKB

Ondernemers in het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf ontvangen in ongeveer zestien procent van de gelegenheden minder snel een banklening in vergelijking met mkb'ers in de rest van de landen in Europa. Daarnaast worden aanvragen voor krediet in de Benelux het meest vaak afgewezen in Europa, zo stelt het Centraal Planbureau. Een veelvoorkomende reden van deze afname is de huidige machtspositie van banken op vooral de Nederlandse kredietmarkt.

Zeer hoge rente

Tegenwoordig is het voor banken eenvoudig om een lening te verstrekken met een zeer hoge rente. Zo betaalt een Nederlandse ondernemer van een midden- of kleinbedrijf voor een lening van 1 miljoen euro en een looptijd van 1 tot 5 jaar, een rente van tussen de 2 en 3 procent. In een land als Italië of Oostenrijk ligt dit percentage op slechts 1.5 procent, met dezelfde looptijd en gelijke hoogte van het leenbedrag.

MKB goed voor ruim 60 Nederlandse bedrijfsomzet

Kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen in 2019 zo’n 99% van alle ondernemingen in de Europese Unie. De definitie van het MKB is van groot belang voor de toegang tot financiering en de actuele EU-programma's die specifiek op deze ondernemingen zijn gericht. Daarnaast is het MKB voor meer dan zestig procent van de totale Nederlandse bedrijfsomzet verantwoordelijk.

Minder betalingsachterstanden

Een positief gevolg van de houding van banken ten opzichte van MKB’ers is dat er relatief weinig probleemleningen en betaalachterstanden in Nederland voorkomen, in vergelijking met de rest van Europa. Het percentage mensen dat te maken heeft met een betalingsachterstand is dit jaar afgenomen van 6,6 procent naar 6,2 procent, zo meldt kredietregistratiebureau BKR. Peter van den Bosch van stichting BKR noemt het positief dat afgezien van de groei van het aantal afgesloten kredieten, minder mensen betalingsachterstanden bezit.

Voordeligste kredietverstrekkers

Het feit dat de huidige MKB’ers door de houding van banken minder actief geld leent bij de traditionele banken, maakt de weg vrij voor kleine kredietverstrekkers in de markt. Zo zijn deze instanties op hun beurt weer vertegenwoordigd in populaire online vergelijkers die de voordeligste kredietverstrekkers aantonen. Door het vergelijken van leningen ontstaat er meer inzicht in de looptijd en verschillende rentetarieven van kredietverstrekkers. Daarnaast bieden kredietverstrekkers ook het oversluiten van leningen aan als dienst. Een lening oversluiten houdt in dat meerdere leningen worden samengevoegd. Daarentegen betaal je slechts één bedrag per maand, met een voordeliger rentetarief dan het geval is bij twee verschillende leningen.

