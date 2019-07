Studenten Delft Hyperloop vierde in 2019 SpaceX Hyperloop Pod Competitie

Studententeam Delft Hyperloop is zondag 21 juli vierde geworden in de finale van de 2019 SpaceX Hyperloop Pod Competitie in Los Angeles.

Met hun hyperloop pod, een soort voertuig dat in een vacuümbuis nagenoeg geen luchtweerstand ondervindt en hierdoor extreem hoge snelheden kan behalen, haalde het team op de track van één kilometer lang, een snelheid van 196 km/u. Hiermee eindigde het team onder andere achter de Duitse rivalen van Universiteit München met een snelheid van 465 km/u.

Elon Musk

Het waren zenuwslopende momenten gisteren. De studenten van het Delft Hyperloop team hebben immers een jaar lang naar dit moment toegewerkt. Uit de honderden inzendingen waren ze samen met 21 andere teams geselecteerd om, op uitnodiging van Elon Musk, naar Los Angeles te komen voor de competitie. De teams moesten de afgelopen week eerst nog 122 veiligheidstesten doorstaan, waarna slechts vier teams, waaronder Delft Hyperloop, werden gekozen om te racen in de vacuümbuis van SpaceX. Helaas trad er tijdens de run een probleem op met de communicatie met één van de computers aan boord, waardoor de noodremmen geactiveerd moesten worden.

Atlas 02

Chief Engineer Elja Ebbens: “Tijdens de finale liep de spanning hoog op. Gedurende het jaar kunnen we alle subsystemen van onze hyperloop pod Atlas 02 testen, maar pas nu kwam alles echt bij elkaar. We kregen maar één kans en dan kunnen we ons geen grote fouten permitteren.” Het voertuig bleek helaas niet zo te werken als dat er gehoopt werd.

Achtbaan

Dat het team uiteindelijk in de finale zou komen te staan was allerminst zeker. Afgelopen week verliep als een achtbaan voor de teamleden. De testweek begon met een vliegende start. In de eerste dag voltooide het team al 53 tests. Hierna volgde een periode waarin sommige testdagen vlekkeloos verliepen en andere dagen gevuld waren met tegenslagen, zoals het uitzwenken van de wielen en elektronische componenten die kortsluiting hadden. Desalniettemin rondde het team de laatste test succesvol af en waren zij zelfs een dag voor het einde van de testweek klaar. Dit gaf goede hoop voor de finaledag.

Trots

Het was dan ook een grote teleurstelling dat de communicatie het af liet weten. Het team is zeker teleurgesteld over de uitkomst, aangezien het voertuig niet op volledig vermogen heeft kunnen rijden. Toch verlaat het team het SpaceX terrein met opgeheven hoofd. “We zijn trots dat we aan de finale van de SpaceX Hyperloop Pod Competitie hebben deelgenomen en uit de honderden teams vierde zijn geworden.” aldus Team Captain Rieneke van Noort.

Winnaar

Het winnende team van TU München behaalde een snelheid van 465 km/u. Project Manager Arjan Buijserd: “De concurrentie was dit jaar erg sterk; ook zij hebben alles gegeven en kwamen met innovatieve ontwerpen. Het is goed om te zien dat het niveau van de competitie zo hoog ligt. Dit laat zien dat de techniek van de hyperloop zich verder blijft ontwikkelen, wat veel belooft voor de toekomst van transport.“ Over enkele weken zal het Delft Hyperloop team het stokje overdragen aan hun opvolgers die volgend jaar een nieuwe poging zullen doen om de wedstrijd te winnen, een prestatie die Delft Hyperloop in 2017 overigens ook al behaalde.