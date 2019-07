Verkeersdrukte op Europese wegen valt mee

In Duitsland zijn vakantiegangers massaal onderweg naar hun vakantiebestemming of alweer op de terugweg. Op de beruchte vakantieroutes richting het zuiden staan sinds vanochtend 06.00 uur files met de nodige vertraging.

Ook vakantiegangers die richting het noorden van Duitsland of onderweg zijn naar Scandinavië moeten vandaag geduld hebben. De vele wegwerkzaamheden in het land leveren nog eens extra oponthoud op.

In Oostenrijk is het al vroeg aansluiten in de files op de A10 van Salzburg naar Villach. De wachttijd op de A11 naar Slovenië voor de Karawankentunnel is al anderhalf uur.

In Zwitserland valt de drukte voor de Sint Gotthardtunnel in de A2 relatief nog mee. Naar het zuiden is dat ongeveer anderhalf uur

In Frankrijk staan de files op de wegen naar het zuiden. Zowel op de route via Lyon en Orange (Route du Soleil), via Toulouse (A20) naar de bekende Costa's als die via Bordeaux naar de Spaanse grens groeien de files. De meeste vertraging ondervinden vakantiegangers daar nu op de A7 tussen Lyon en Valence.