Middelvinger naar politie leidt tot vondst 700 hennepplanten

Het opsteken van zijn middelvinger naar politieagenten op de snelweg is voor de bestuurder van een auto uitgelopen op inbeslagname van zijn auto. Daarnaast bleek hij nog voor ruim 10.000,- euro aan openstaande boetes te hebben en in zijn auto vonden zij onder andere 700 hennepplanten. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

110 km/h op de middelste rijbaan A2

Politieagenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid reden dinsdagavond op de A2 richting Breukelen. Op de middelste rijbaan zagen zij een auto met 110 kilometer per uur rijden, terwijl de toegestane snelheid er 130 kilometer per uur was. Verschillende voertuigen haalden de auto rechts in, waarop de agenten besloten om de auto naar de meest rechterbaan te sturen.

Middelvinger

Na het wijzen op het onnodige links rijden, reden de agenten de auto voorbij. Binnen de kortste keren haalde dezelfde auto de agenten weer in. De bestuurder, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, hing over de bijrijder heen en zwaaide hevig met zijn middelvinger naar de agenten. Hierop besloten de agenten de bestuurder alsnog staande te houden en te verbaliseren voor onnodig links rijden en hem aan te spreken op zijn beledigende gedrag.

Signalering

De bestuurder werd staande gehouden, waarna bleek dat hij nog openstaande boetes had met de totale waarde van €10.446,95. De agenten vroegen om een kentekenbewijs, wat hij niet bleek te hebben. De auto zou geleend zijn van een vriend uit België. De bijrijder had geen geldig legitimatiebewijs. Zij bleek ook nog gesignaleerd te staan voor een bedrag van €1911,-.

Dozen

Al die tijd trokken meerdere dozen en tassen achter in de auto al de aandacht van de agenten. Op de vraag naar de inhoud antwoordde de bestuurder dat het met grond en gereedschap te maken had, maar de precieze inhoud kende hij niet. Na het openen van de achterklep kwamen er nog eens vier dozen tevoorschijn. De bestuurder opende een van deze dozen waarin verschillende jonge hennepplantjes zaten. De bestuurder verklaarde vervolgens dat hij de plantjes naar Antwerpen vervoerde en niet wist dat dit niet mocht.

Fouillering

Op het bureau fouilleerde een agente de bijrijder, een 21-jarige vrouw uit Leiden. Daarbij vonden de agenten nog eens een rolletje van zevenentwintig biljetten van vijftig euro, een stapel van drie biljetten van vijftig euro en dertien biljetten van twintig euro. Ook troffen zij twee gripzakjes met hash aan. Uiteindelijk zijn twee telefoons, de auto en inhoud, het geld en de twee gripzakjes met hash in beslag genomen.