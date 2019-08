Steeds meer incidenten met lachgas in het verkeer

In 2016 waren er tientallen incidenten in het verkeer waarbij een van de betrokkenen lachgas had gebruikt. Dit aantal is gestegen tot bijna 960 incidenten voor 2019 tot aan juli. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van de politiesystemen.

Na 2016 verdubbelde het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas is gebruikt al ruim tot 130 gevallen in 2017. In 2018 is het aantal volgens deze eerste inventarisatie verder gestegen tot 380 in totaal. Dit jaar zijn tot aan juli voor 2019 al bijna 960 incidenten met lachgas in het verkeer geteld. De verkeersincidenten met lachgas komen vooral in de grote steden voor. ‘Wij zien mensen gevaarlijke manoeuvres uithalen in het verkeer, doordat zij een ballon aan het vullen zijn of aan de mond zetten’, zegt hoofdinspecteur Paul Broer. ‘Ook al is de werking van lachgas van korte duur, het is direct van invloed op de rijvaardigheid.’

Tekort aan zuurstof

Lachgas bezitten of gebruiken is niet verboden, maar kan schadelijk zijn voor je hersenen of bijvoorbeeld je longen. Je kunt een tijdelijk tekort aan zuurstof krijgen en daarvan misselijk of duizelig worden, hoofdpijn krijgen of bewusteloos raken. Lachgas gebruiken in het verkeer is gevaarlijk, waarschuwt ook het Trimbos Instituut . Zelfs tot uren na het eigenlijke gebruik kan het je gedrag en rijvaardigheid beïnvloeden. Het is strafbaar om anderen in het verkeer in gevaar te brengen. Ook rijden onder invloed is strafbaar. ‘Houd je als bestuurder van een voertuig bezig met het verkeer’, aldus Broer. ‘Richt je aandacht op de weg en zorg dat je niet onder invloed bent van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Veroorzaak je een gevaarlijke situatie, dan kun je hiervoor beboet worden.’