Lachgas in het verkeer? Zelf opdraaien voor de schade

Het Verbond van Verzekeraars noemt lachgas “net zo erg” als alcohol en drugs. “Lachgas heeft invloed op je rijvaardigheid.” Dit schrijft het Verbond van Verzekeraars op de website.

De NOS pakte zondagmiddag flink uit met het onderwerp en kwam met harde cijfers naar buiten. Zo blijkt uit een inventarisatie van de politie dat het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel is, dit jaar al 2,5 keer zo hoog als in heel 2018. Daarnaast toont onderzoek van de NOS, in samenwerking met jongerenorganisatie TeamAlert, aan dat jongeren het risico van een ballonnetje niet zien. Bijna de helft denkt dat het hun rijstijl niet beïnvloedt.

Onnodig groot risico

Reden genoeg voor het Verbond om de nadruk te leggen op de verhaalsmogelijkheid die verzekeraars hebben. “Als je een ongeluk veroorzaakt waarbij lachgas in het spel was, dan kan dat gevolgen hebben voor je verzekering. De verzekeraar zal altijd uitkeren aan het slachtoffer, maar kan de schade op jou verhalen, omdat je een onnodig groot risico hebt genomen. Zeker als er sprake is van letsel, gaat het dan al snel om tienduizenden euro’s”, aldus woordvoerder Oscar van Elferen in een radio-uitzending op NPO1.