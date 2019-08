Wel al veel tips in zaak doodgeschoten vrouw maar nog niet de 'gouden'

In het onderzoek naar de identiteit van de doodgeschoten aangetroffen vrouw in het weiland in het Zeeuwse Westdorpe aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens heeft de politie al ontzettend veel tips ontvangen. Dit meldt de politie maandag.

Uitsluiten

We hebben in totaal 174 meldingen binnengekregen. 'We bedanken de tipgevers hiervoor hartelijk. Tot nu toe lijkt de gouden tip er nog niet tussen te zitten. We hebben al diverse namen ontvangen, deze mensen hebben we vervolgens kunnen uitsluiten', aldus de politie.

Reden

'We vragen iedereen in hun omgeving ook te kijken naar mensen die mogelijk verklaarbaar weg zijn sinds 22 juni jl. Zo kan het zijn dat de vrouw zelf of mogelijk de dader een reden heeft opgegeven waardoor zij nog steeds in haar omgeving niet gemist wordt. Je zou hierbij kunnen denken aan een lange vakantie of werk in het buitenland', aldus de teamleider.

Databestanden

Volgens de leider van het team grootschalige opsporing Martine Jacobs doet de politie er alles aan om te achterhalen wie deze vrouw is: 'Dat is ons helaas nog steeds niet gelukt. We hebben veel vermissingsdossiers in Nederland en België nagelopen en zijn van plan om dat ook nog in andere landen te doen'.

DNA, vingerafdrukken en tandgegevens

'Ook zijn haar DNA, vingerafdrukken en tandgegevens vergeleken met databestanden in veel Europese landen en daarbuiten. We hebben het publiek in binnen- en buitenland hard nodig om de identiteit vast te kunnen stellen. Dat is momenteel onze belangrijkste opgave. Daarna kunnen we pas goed onderzoek doen naar degene, die dit op zijn geweten heeft', aldus Jacobs.

Vuilniszak met Franse taal

De naakte vrouw werd eind juni op een zaterdag rond de middag door een voorbijganger gevonden. Ze is vermoedelijk op een onbekende plaats doodgeschoten en in het weiland aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens gedumpt. De vrouw was hooguit enkele dagen dood. Op de locatie werd een vuilniszak met een opdruk in de Franse taal gevonden, welke een relatie met het misdrijf heeft.

Begrafenis

Dinsdagmiddag wordt de vermoorde vrouw in Terneuzen anoniem begraven. 'Helaas is er dan geen geliefde van het slachtoffer aanwezig, alleen mensen die een zakelijke reden hebben. We willen zo snel mogelijk weten wie deze vrouw is om zo haar dierbaren te kunnen informeren', aldus officier van justitie Kim Weijers.

Signalement van de vrouw

De onbekende vrouw heeft het volgende signalement. Blanke huid; Leeftijd tussen de 50 en 65 jaar; Kort rossig haar; Normaal postuur; Lengte 1.60 m; Geen tatoeages;Littekens van verschillende operaties; De vrouw droeg geen kleding of sieraden. Bekijk ook het opsporingsbericht met een foto (let op schokkend beeld!) van de onbekende vrouw én onderstaande video van opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.