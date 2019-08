Schuurbrand blijkt illegaal stoken

Illegaal

Echter stond niet de schuur in brand maar bleek er illegaal vuur gestookt te worden achter de schuur. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur gedoofd. Omdat het in de gemeente Meierijstad enkel in de maand maart en november is toegestaan om vuur te stoken, om bijvoorbeeld snoeiafval te verbranden, kwam ook de politie ter plaatse.