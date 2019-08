Politie 'ontzettend kwaad' na vondst in brand gestoken konijn

Agenten die vannacht op surveillance waren in Apeldoorn hebben in Apeldoorn-Oost een gruwelijke ontdekking gedaan. Ze ontdekte midden op de weg een klein brandje maar toen zij poolshoogte gingen nemen bleek het om een in brand gestoken jas te gaan waar een levend huiskonijn onder zat.

Brandend huiskonijn

De politie heeft het bizarre voorval op haar Facebookpagina geplaatst. 'Daar reden wij de afgelopen nacht omstreeks 01.00 uur op de Woudhuizermark. Wij zagen, wat in eerste instantie een rugtas leek, een kleine brand, midden op de weg. Wij zijn uitgestapt en eropaf gelopen. Opeens begon de vuurhaard te bewegen en sprong er een brandend huiskonijn uit het vuur. Wij hebben al klappend het vuur van het konijn afgeslagen', zo schrijft een van de twee agenten

Ontzettend kwaad

'Blijkbaar vond jij het nodig om zo met jouw huisdier om te gaan. Wilde jij van het konijn af? Maakte hij teveel rotzooi? Vond je het nodig om het konijn in een doos te stoppen en er een jas overheen te leggen en dan het konijn in brand te steken? Was dat allemaal nodig? Had je het konijn dan niet beter ergens anders aan kunnen bieden? Of heb jij geen gevoel? Deed het jou dan helemaal niks? Wij zijn in iedere geval ontzettend kwaad', vervolgt de agent.

In laten slapen

Uiteindelijk heeft de politie het konijn in moeten laten slapen. Het konijn had zodanig veel brandwonden dat het leven niet te redden was. De politie wil de verantwoordelijke persoon achterhalen en vraagt daarom de hulp van het publiek in.

'Mocht u het konijn herkennen of weten van wie het konijn is? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons te nemen', aldus de politie. Het is overigens niet gezegd dat de eigenaar zelf hiervoor verantwoordelijk is omdat het dier kan zijn gestolen. De politie hoopt op veel tips en mensen die denken iets te weten kunnen direct met de politie contact opnemen via 0900-8844.