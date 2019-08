Boerderij in vlammen opgegaan in Delfzijl

In de nacht van maandag op dinsdag is in Delfzijl een monumentale boerderij in vlammen opgegaan. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.

De brandweer van Delfzijl werd in eerste instantie gealarmeerd voor een containerbrand aan de Ossenweg in de wijk Biessum. Hier bleek de brand over geslagen te zijn naar de naastgelegen woning. Deze had een rietgedekt dak, waardoor de vlammen snel om zich heen grepen.

Nadat bleek dat de woning niet meer te redden was, werd geprobeerd om het vliegvuur zoveel mogelijk te beperken. Omstreeks 06.00 uur was de brand onder controle. De toedracht van de brand is niet bekend.