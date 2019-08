Vijf gewonden na aanrijding

Het ongeval werd rond 22:45 uur veroorzaakt door een bestuurder in een zwarte Fiat Punto, die met gedoofd licht en hoge snelheid door het rode licht reed. Hij botste daarbij op een andere auto met daarin twee personen. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de Punto raakte ernstig gewond. Hij is aangehouden, maar vanwege zijn letsel direct heengezonden om in het ziekenhuis te herstellen. Na zijn herstel zal hij ontboden worden voor verhoor. Het betreft een 23-jarige Rotterdammer. Er wordt onderzocht of hij onder invloed heeft gereden.

Ruzie

De bestuurder van de Punto zou eerder op de Westzeedijk ruzie hebben gekregen met een bestuurder van een grijze Volkswagenbus. Hij zou de bus aan de kant hebben gedrukt door op het laatste moment te willen ritsen op de plek waar twee rijbanen één worden, richting de Vierhavenstraat. Dit mondde uiteindelijk uit in de roekeloze actie op de kruising bij de Tjalklaan. De Volkswagen was niet betrokken bij het ongeval op de Tjalklaan, maar reed op dat moment achter de Punto en stopte voor het rode licht.