Akerboom noemt ernstig geweld tegen agenten afschuwelijk

Korpschef Erik Akerboom spreekt maandag zijn afschuw uit over het heftige geweld dat tegen politiemedewerkers is gebruikt rond het weekend. Vanaf deze maand wordt het een stuk eenvoudiger om geweld tegen politieagenten te melden met de mobiele telefoon, zo laat de politie maandag weten.

Buitensporig geweld tegen agenten

De afgelopen dagen is onder meer in Rotterdam, Utrecht en Hilversum buitensporig geweld gebruikt tegen agenten. Dit leidde tot veel maatschappelijke verontwaardiging. De eerste helft van dit jaar is 5.000 keer melding gedaan van geweld tegen politieagenten (GTPA).

Akerboom

Korpschef Erik Akerboom spreekt zijn afschuw uit. ‘Het lijkt alsof mensen een steeds korter lontje krijgen. Het geweld tegen politiemensen van de afgelopen dagen was bijzonder ernstig. De heftigheid van de incidenten lijkt toe te nemen. Als werkgever maak ik mij zorgen over het geweld dat mijn mensen tegenkomen terwijl ze gewoon hun werk willen doen. De oproep van de partner van de Rotterdamse collega, die vrijdagmiddag door een deelnemer van een trouwstoet knock out werd geslagen, laat zien dat de impact van dit geweld veel verder gaat dan de betrokken collega’s.’

Taakstraf

‘Ik wacht met belangstelling op het wetsvoorstel om de mogelijkheid van een taakstraf af te schaffen bij geweld tegen hulpverleners. Kennelijk gaat er te weinig afschrikwekkende werking uit van de huidige wetgeving. Dit is zelfs een reden dat sommige agenten geweld niet meer melden.’

Eenvoudig melden

‘Dit wil ik echt tegengaan. Melden is belangrijk. We moeten de aard en omvang kennen om het probleem zo goed mogelijk onder de aandacht te kunnen brengen. Vanaf komende maand wordt het ook gemakkelijker om geweld te melden. Dat kunnen agenten straks eenvoudig met hun mobiele telefoon.’