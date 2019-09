Partijen komen met wetsvoorstel voor erkenning gebarentaal als officiëlle taal

Op die manier wordt het voor doven mogelijk om bijvoorbeeld debatten in de Tweede Kamer, de wekelijkse persconferentie van de premier en de kersttoespraak van de koning te volgen via gebarentaal. Dit melden meerdere media donderdagavond.

De partijen die de wet indienen, rekenen op steun van een Kamermeerderheid. De partijen willen dat gebarentaal zichtbaar wordt op televisie en in het straatbeeld. Ook moet het voor amtsdragers mogelijk worden om een eed af te leggen in gebarentaal en moet ook crisiscommunicatie worden vertaald in gebarentaal. PvdA-Kamerlid Anttje Kuiken in het AD: 'Bij de aanslag in Utrecht was er in de crisiscommunicatie geen gebarentolk. 'Moet je je eens voorstellen hoe het is als je zulk nieuws niet mee kunt krijgen. Ook doven moeten volwaardig mee kunnen doen. En dus ook mee kunnen krijgen wat Mark Rutte op vrijdag te vertellen heeft.'

Zo'n 30.000 Nederlanders zijn doof of slechthorend. De meeste doven gebruiken gebarentaal en voor veel van hen is de Nederlandse Gebarentaal hun moedertaal.