Extra militairen naar Caribisch Gebied voor noodhulp na Dorian

De mariniers maken deel uit van het 21e Raiding Squadron van het Korps Mariniers. Zij staan momenteel als Marine Spearhead Task Unit permanent standby voor spoedinzet in binnen- of buitenland. De militairen stappen op Sint Maarten aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt, die samen met Zr.Ms. Snellius gereed wordt gemaakt voor noodhulp.

In totaal zijn er met de extra mariniers straks circa 550 Nederlandse militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee ingezet voor noodhulp aan de Bahama’s. Daarnaast zijn er nog 50 Franse en 50 Duitse militairen aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt. Zij waren al aan boord in verband met de noodhulpoefening Caribbean Coast, die nu plaatsmaakt voor daadwerkelijke noodhulp.

Zr.Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het schip is haven, vliegveld en opslagplaats in één. Ze beschikt over een groot dek voor voertuigen en hulpgoederen, medisch personeel van de landmacht en een inwendig dok waar boten in en uit kunnen varen. Aan boord zijn daarnaast 2 Cougar-helikopters van het Defensie Helikopter Commando, een marinierseenheid met 2 FRISC-boten en 4 landingsvaartuigen, landmachtmilitairen van de genie, een landmachteenheid die gespecialiseerd is in civiel-militair optreden en 2 specialistische duikteams.

Zr.Ms. Snellius is een hydrografisch opnemingsvaartuig uitgerust met geavanceerde sonarapparatuur om onderwaterschade en scheepswrakken en andere blokkades in kaart te brengen. Daarmee kan het een rol vervullen in het weer toegankelijk te krijgen de havens op de Bahamas.