Bedrijventerrein afgesloten in onderzoek naar ondergronds bankieren

In een grootscheepse actie gericht op onderzoek naar ondergronds bankieren, is donderdag een bedrijventerrein in Beverwijk geheel afgesloten en zijn nagenoeg alle aanwezige bedrijven doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers en administratie in beslag is genomen.

De zoeking is nog in volle gang en zal tot zeker in de late avond doorgaan. Tot nog toe zijn er een aantal verborgen plekken aangetroffen waar geld verstopt zat. Er is al meer dan 150 duizend euro cash aangetroffen en geldtelmachines. Het geld zat onder andere verstopt in het systeemplafond. Het doel van deze inval bij deze bedrijven was om meer bewijs te verzamelen. Op een later tijdstip zullen de verdachten worden gehoord. Bedrijven als deze zijn belangrijke facilitators voor de onderwereld, o.a. drugscriminelen, die deze bedrijven gebruiken voor ondergronds bankieren.

Samenwerking

Aan de actie deden politiemensen van de Landelijke Eenheid en de Landelijke Recherche en de eenheid Noord-Holland mee. Ook was er ondersteuning van het Functioneel Parket, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD, en de Belastingdienst. In totaal waren zo'n 250 mensen bij de actie betrokken. De opsporingsdiensten hadden geldhonden bij zich, en op de achterhand waren specialisten in het zoeken naar verborgen ruimten beschikbaar. Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket.

Façade

Van de 50 units op het afgesloten bedrijventerrein, zijn er ruim 40 die in dezelfde sector werkzaam zijn: de telecombranche. Bij politie, FIOD en OM zijn de afgelopen periode diverse signalen binnengekomen dat deze telecombedrijven zich, bewust of onbewust, meer met 'underground banking' dan met telecommunicatie zouden bezig houden. Het vermoeden ontstond daarmee dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen. Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein.

Zo zijn in het verleden bij enkele bedrijven grote geldbedragen in beslag genomen. Vanuit eerdere onderzoeken is verder gezien dat het bedrijventerrein frequent wordt bezocht door vermoedelijke geldkoeriers en ondergronds bankiers. Voorts zijn er signalen dat er dubieus contant geld wordt ingebracht bij een onderneming en dat dit geldbedrag vervolgens wordt rondgepompt. Niet alleen tussen Nederlandse bedrijven, maar ook naar landen in Oost-Europa en Dubai. Op deze manier wordt de herkomst van dit geld verdoezeld en kan nauwelijks worden vastgesteld wie het geld oorspronkelijk heeft ingebracht. Het vermoeden bestaat dat op deze manier op crimineel geld wordt witgewassen. Het bedrijventerrein zou daarmee een essentiële schakel zijn om crimineel geld vanuit de onderwereld naar de bovenwereld over te hevelen.

Verdacht

Deze signalen waren het startsein voor de doorzoekingen. Alle bedrijven die actief zijn in de telecombranche zijn doorzocht, op zoek naar informatie die duidt op witwassen en ondergronds bankieren. Vooralsnog zijn vier bedrijven aangemerkt als verdachte van witwassen en underground banking. De overige bedrijven zijn weliswaar niet als verdachte aangemerkt, maar zijn wel onderworpen aan een doorzoeking om bewijsmateriaal veilig te stellen. De actie begon aan het eind van de donderdagochtend. Het terrein werd hermetisch afgesloten. Alleen na controle kon iemand het terrein verlaten, en eigenaren van gesloten bedrijven werd gevraagd alsnog te komen en de deuren te openen. Na de doorzoeking van een unit werd die afgesloten. Pas als alle units zijn doorzocht wordt het terrein weer vrijgegeven.

In de voorbereiding is samengewerkt met de gemeente Beverwijk en het Regionaal Inlichtingen- en Expertisecentrum, een samenwerkingsverband van gemeenten en overheidsdiensten. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen. Het onderzoek wordt voortgezet.