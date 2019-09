Bijzondere 75e Airborne herdenking op de Ginkelse Heide in Ede

De plechtige herdenking van Operatie Market Garden bij het Airbornemonument op de Ginkelse Heide in Ede is afgelopen. De herdenking was extra bijzonder door de aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid The Prince of Wales en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Daarnaast waren er nog ongeveer 10 veteranen als eregast aanwezig, om hun kameraden van toen eer te bewijzen.

Ruim 50.000 bezoekers zijn in Ede om de herdenking en de dropping van ruim 1000 parachutisten op de Ginkelse Heide bij te wonen. Het gaat om para’s uit onder meer Groot-Brittannië, de VS en andere NATO-landen. Zij sprongen uit verschillende vliegtuigen waaronder Herculessen, Trasall en een Dakota.

Herdenking

Tijdens de herdenking werd er gesproken door Burgemeester René Verhulst, Minister van Defensie Ank Bijleveld, the commanding officer of the 4th Battallion The Parachute Regiment Lt. Col. Andrew Wareing en ds Antony Wilson. Tijdens de speeches werd de nadruk gelegd op de moed van onze bevrijders en het offer dat zij en de lokale bevolking brachten. “Opdat wij nooit vergeten”, zo eindigde de speech van de burgemeester. Maar ook de moed van militairen die nu nog strijden voor vrijheid en veiligheid werd benadrukt. En het belang van de samenwerking tussen verschillende landen die elkaar kunnen versterken.

Vervolgens werden er kransen gelegd door de Koninklijke Hoogheden, the Armed Forces of the United Kingdom, de minister van Defensie, het College van Burgemeester en wethouders van Ede, de 6de Poolse brigade, de 82th USA Airborne Division, de Commissaris van de Koning met de Airborne gemeenten, het voormalig verzet en Arnhem veteraan mr. John Jeffries met twee kinderen van de Cavaljéschool uit Ede.

Herdenken, beleven, beseffen

Burgemeester René Verhulst: ”Deze dag zorgt voor verbinding. Verbinding met de geschiedenis, maar ook de verbinding naar de toekomst. Verbinding tussen bezoekers en verbinding tussen verschillende landen. Het is belangrijk om de waarde van het herdenken ook bij de jeugd van nu levend te houden. Met elkaar te Herdenken, te Beleven wat hier gebeurd is en te Beseffen wat vrijheid inhoudt. Elke dag opnieuw. Zo kunnen we volgend jaar met elkaar vieren dat we 75 jaar vrij mogen zijn.”

Belangstelling zorgt voor drukte

De gemeente Ede is tevreden over het verloop van de herdenking. De massale belangstelling zorgde er wel voor dat de omliggende wegen al vroeg heel vol waren en bezoekers lang onderweg waren. Op dit moment is het nog steeds heel druk.