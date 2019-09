Suïcidaal meisje belt naar 113, maar dat nummer blijkt niet te bestaan

Het telefoonnummer 113, dat mensen in psychische nood kunnen bellen, blijkt helemaal niet te bestaan, het juiste nummer is namelijk 0900-0113.

Vorige week heeft de vrouw zichzelf van het leven beroofd. Ze liep met suïcidale gedachten en belde tot drie keer toe het nummer 113, maar kreeg geen gehoor. Naar haar beste vriendin appte ze: "dat kutnummer werkt niet”. Daarna pleegde ze zelfmoord.

De politie die haar had gevonden dacht tevens dat 113 het juiste telefoonnummer was.

Ook organisaties als Inter-Psy, Accare en Slachtofferhulp geven het verkeerde nummer door aan hun cliënten, met alle gevolgen van dien.

Om meer slachtoffers te voorkomen, luiden bekenden van de vrouw uit Winschoten de noodklok. Zij richtten de Facebookpagina Redeenmensenleven op.

Stichting 113 zelfmoordpreventie is van mening dat het 0900-nummer altijd duidelijk naar buiten is gecommuniceerd.

Het Ministerie van Volksgezondheid laat in een verklaring aan Editie NL weten: "Op korte termijn, zeker voor het einde van het jaar, wordt een besluit genomen of het nummer 113 wel of niet in werking kan worden genomen. Mocht dat niet van de grond komen, dan zal stichting 113 de communicatie flink aanpassen.