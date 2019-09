Spadel dringt aan op snelle invoering statiegeld op alle drankverpakkingen

Spadel Nederland roept het bedrijfsleven en de politiek op om snel een statiegeldsysteem in te voeren voor alle drankverpakkingen, dus inclusief kleine flesjes en blikjes. De producent van de merken SPA en BRU wil hierover op korte termijn in gesprek met politici en bedrijven.

'De huidige aanpak is onvoldoende om een circulaire economie te bereiken en zwerfvuil terug te dringen, vooral bij flesjes en blikjes die buitenshuis worden genuttigd', zegt Bart Peeters, Country Director Benelux van Spadel. 'Wij komen tot de conclusie dat dit zonder statiegeld niet werkelijk beter zal gaan. Vandaar dit initiatief.'

Spadel onderneemt zelf al een reeks acties met zijn programma Source of Change, zoals ‘Cradle to Cradle®’ ontwerp, hervulbare verpakkingen, toepassing van 100% gerecycled materiaal en bestrijding van zwerfvuil. Peeters: 'Met Source of Change willen wij uiterlijk in 2025 volledig circulaire verpakkingen realiseren die bijdragen aan de gezondheid van het milieu en van de mens'.

Maar dit kan alleen succesvol zijn als alle gebruikte verpakkingen gescheiden worden ingezameld. Zo kan worden gegarandeerd dat het materiaal van voldoende kwaliteit is om opnieuw te worden ingezet voor schone en veilige nieuwe verpakkingen. Statiegeld is hiervoor een effectief middel. 'Daarom moeten industrie, handel en politiek de handen ineenslaan en een goed statiegeldsysteem ontwikkelen dat ook kleine drankverpakkingen omvat', zegt Peeters. 'Haast is geboden. Elke dag belanden talloze flesjes en blikjes in de natuur en berokkenen blijvende milieuschade en dierenleed. Het is duidelijk dat alleen een goed statiegeldsysteem kans biedt om aan deze situatie een einde te maken.'