Automobilist (39) omgekomen na auto te water A17

Melding auto in de sloot

'Rond 19.25 uur ontvingen de hulpdiensten een melding dat naast de afrit richting Moerdijk een auto op zijn kop in de sloot lag', aldus de politie. Onmiddellijk gingen politie, ambulancedienst en brandweer met spoed naar de snelweg toe. De afrit werd afgesloten. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, deze landde in de buurt van het ongeluk.

Duikers

Een slachtoffer werd uit de auto bevrijd. Helaas overleed hij ter plaatse. Het gaat om een 39-jarige man uit Noodhoek in Moerdijk. Omdat niet duidelijk was of zich nog meer slachtoffers in de auto bevonden, hebben duikers de auto onderzocht. Er werd verder niemand aangetroffen.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Zo worden getuigen verhoord en een sporenonderzoek ingesteld. De auto wordt door een bergingsbedrijf uit het water getakeld.