Dode bij ongeval A67 bij Hapert

De bestuurder van een busje kwam door nog onbekende oorzaak tegen de achterkant van een vrachtwagen tot stilstand. De impact van de aanrijding was dusdanig dat de bestuurder van het busje bekneld kwam te zitten.

Hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. Deze overleed op de plaats van het ongeval aan de verwondingen. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding.

Busje is achterop vrachtwagen gereden. De bestuurder van het busje is daarbij overleden. Er zat verder niemand in het busje. De weg is voorlopig afgesloten. Kijk bij @RWSverkeersinfo voor info over alternatieve routes. https://t.co/Fbg9lVOdqi