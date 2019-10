Botten gevonden op strand Katwijk

Na de vondst werd de politie ingeschakeld. Het is nog niet duidelijk of het om mensen- of dierenbotten gaat.

De botten zijn voor verder onderzoek overgebracht naar het NFI. Het onderzoek naar de herkomst van de botten gaat naar verwachting nog enkele dagen duren. Rond de vindplaats trof het NFI geen andere resten aan.