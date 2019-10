Twee in de lucht schietende mannen aangehouden

In de nacht van zaterdag op zondag werd in de Piekstraat in de lucht geschoten. Agenten hielden twee Rotterdammers aan en namen een vuurwapen en een taser in beslag.

Getuigen meldden even voor 03:00 uur dat in de lucht werd geschoten. Agenten zagen twee mannen die voldeden aan het opgegeven signalement en hielden hen aan. Op aanwijzen van het tweetal werden in een woning in de omgeving een vuurwapen en een taser gevonden en in beslag genomen. De Rotterdammers van 24 en 25 jaar zitten vast.