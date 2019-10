Man rijdt met in auto verborgen 71.000 euro rond

Afgelopen zaterdag hield de politie in Zeist een 20-jarige inwoner uit Amersfoort aan op verdenking van witwassen. 'In een verborgen ruimte in zijn auto trof de politie 71.000 euro aan', zo meldt de politie maandag.

Verdovende middelen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur controleerden omstreeks 22.15 uur een auto die volgens de politiesystemen mogelijk betrokken is bij de handel in verdovende middelen. Bij de controle zagen de agenten verschillende indicatoren die duidden op de mogelijke aanwezigheid van een verborgen ruimte. Na een kort onderzoek werd die ruimte ook gevonden.

Achteraf ingebouwd

Deze afgeschermde ruimte is geen voorziening die standaard in de auto aanwezig is. Deze ruimte is achteraf op professionele wijze ingebouwd. Dergelijke ruimtes hebben normaal geen ander doel dan het onttrekken van voorwerpen aan het ambtelijk toezicht.

Bundels

In deze ruimte troffen de agenten twee losse bundels met 50 eurobiljetten aan. In totaal voor een bedrag van 71.000 euro. De bestuurder werd direct aanhouden voor witwassen omdat het geld vermoedelijk verkregen is uit criminele activiteiten. Het geld en de auto werden in beslag genomen. De bestuurder kon geen verklaring geven voor de herkomst van het geld in die verborgen ruimte. De politie onderzoekt de zaak verder.