Oude dame belazerd door 'mantelzorger': 70.000 euro zoek

Het begon allemaal met een ontmoeting over een Boeddhabeeldje. Verdachte heeft zich vervolgens over de alleenstaande oude dame 'ontfermd'. En ze wist ook volledig controle te krijgen over de financiën van het slachtoffer. 'Natuurlijk is het helpen van een ander geen strafbaar feit, integendeel,' zei de officier van justitie maandag op zitting. 'Maar bijzonder is het wel, wanneer je als wildvreemde je in zo'n korte tijd volledig in het leven van een ander stort.'

'Het stinkt,' ging ze verder, 'en het lijkt erop dat alle hulp die is geboden vooral te doen is geweest om haar geld en niets anders.' De verdachte en haar man hebben de hele financiële huishouding van de kwetsbare bejaarde vrouw naar zich toe getrokken. Elke maand pinden ze 500 euro voor de vrouw, waarmee zij boodschappen kon doen. Ze wilde dat namelijk contant doen. Wat er verder met haar pas en rekeningen gebeurde, wist ze niet.

De vrouw merkt pas later dat haar vertrouwen verschrikkelijk is misbruikt. Op bankafschriften - waarvan een deel ook mist - ziet ze dat met haar bankpas is betaald bij winkels waar ze nooit is geweest. Ze betaalt nooit met haar pas. En ze heeft ook nooit iemand gevraagd grote geldbedragen voor haar op te nemen bij de bank. In een paar jaar tijd is 60.000 euro aan contant geld opgenomen en nog eens 20.000 euro overgeschreven, waarvan 10.000 euro is terug betaald.

De verdachten zeggen dat de vrouw hen bewust contant geld had toegestopt, om geen belasting te hoeven betalen. Ze hebben dat geld onder meer gestopt in hun huis in Frankrijk. Het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van, ook omdat de verdachten in hun verklaringen niet steeds hetzelfde vertellen. 'Verdachten hebben zich doelbewust ingenesteld, het vertrouwen gewonnen van een alleenstaande vrouw en anderen op afstand gehouden. Ze hebben het in hen gestelde vertrouwen op een verschrikkelijk brutale wijze geschonden.'

De officier van justitie eiste voor de vrouw een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en voor de man een gevangenisstraf van 5 maanden waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.