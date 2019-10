Belangrijke verkeersader hefbrug Boskoop nog minstens twee weken gestremd

De werkzaamheden die nodig zijn om de veiligheid van de hefbrug in Boskoop te garanderen, gaan in ieder geval nog twee weken duren. Dat schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland in een brief aan Provinciale Staten.

Onveilig

De brug is sinds donderdagavond 10 oktober 2019 gestremd voor zowel weg- als scheepvaartverkeer. Na onderzoek bleek de brug constructief onveilig. De onderhoudsaannemer is daarop direct gestart met werkzaamheden die nodig zijn om de constructieve veiligheid weer te garanderen. Afgelopen weekend is gewerkt aan het verstevigen van de constructie van de heftorens.

Roest

Ook is in het weekend onderzocht welke verdere maatregelen nodig zijn. In beide torens wordt nu een aanvullend windverband aangebracht, dat zorgt voor stabiliteit bij harde wind. Ook worden enkele verbindingspunten, die aangetast zijn door roest, hersteld. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn in ieder geval nog twee weken nodig.

Gevolgen voor scheepvaart

De stremming betekent dat er geen doorgaande verbinding is over de Gouwe, scheepvaart moet gebruikmaken van een omleidingsroute. Vermeulen: 'Ik begrijp dat de situatie zorgt voor veel onzekerheid bij bedrijven, dat vind ik heel vervelend. Maar de veiligheid staat voorop. De veiligheid van de hefbrug en daarmee van de vaarweggebruikers moet allereerst gewaarborgd zijn. We zijn in contact met vertegenwoordigers van bedrijven en houden hen voortdurend op de hoogte van de situatie.'

Verzoeken schippers

De provincie doet er alles aan om de overlast voor scheepvaartverkeer zo veel als mogelijk te beperken. Zo is eind vorige week bestemmingsverkeer mogelijk gemaakt. Om onveilige en onduidelijke situaties te voorkomen zijn ballenlijnen neergelegd. Enkele schippers hebben een verzoek ingediend om doorgelaten te mogen worden, bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan de kade of om een bedrijf te bereiken. Deze verzoeken worden steeds individueel beoordeeld.